Mercato - OM : Longoria se prépare à un gros échec !

Publié le 8 mai 2021 à 16h10 par La rédaction

En vue de la saison prochaine, Pablo Longoria serait désireux de s'attacher les services d'Amine Adli et de Thiago Almada. Cependant, l'Espagnol n'exclurait pas l'hypothèse d'un possible échec dans les négociations et travailleraient sur deux autres dossiers en parallèle.

S’il doit faire face au départ de Florian Thauvin qui s’actera à la fin de son contrat en juin prochain, Pablo Longoria ne lâcherait rien concernant le mercato de l’OM. Le président du club phocéen est désireux d’apporter du renfort dans l’effectif de Jorge Sampaoli. Ainsi, l’Espagnol se serait fixé quelques priorités. Par conséquent, Thiago Almada et Amine Adli seraient suivis de près par la formation olympienne. Les négociations évolueraient même dans le bon sens entre le jeune joueur argentin et l’OM selon les informations de RMC Sport . Cependant, Pablo Longoria n’exclurait pas l’hypothèse d’un échec.

Deux autres joueurs suivis en cas d’échec avec Almada et Adli