Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier gros coup de froid dans ce dossier à 15M€ !

Publié le 8 mai 2021 à 14h10 par A.M.

Alors qu'un accord aurait été trouvé entre l'OM et Amine Adli, le milieu de terrain de Toulouse n'aurait finalement toujours pas tranché pour son avenir face à l'intérêt qu'il suscite.

Cet été, l'une des priorités de l'Olympique de Marseille sera de recruter un milieu de terrain. Et pour cause, en plus du départ de Morgan Sanson, qui a rejoint Aston Villa cet hiver, Olivier Ntcham et Michaël Cuisance ne seront pas conservés. Sans compter la probable vente de Boubacar Kamara. Dans cette optique, l'OM suit Amine Adli depuis plusieurs semaines et selon les informations de L'Equipe , le joueur de Toulouse, dont le contrat court jusqu'en juin 2022, aurait trouvé un accord avec le club phocéen.

Pas d'accord avec Adli ?