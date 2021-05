Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Grande annonce pour l’avenir de Karim Benzema !

Publié le 8 mai 2021 à 11h00 par H.G.

Alors qu’il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022 au Real Madrid, Karim Benzema aurait trouvé un accord avec sa direction pour prolonger son contrat.

« Je suis heureux de ce qu’il est en train de faire. C’est un joueur important pour nous, pour notre jeu et pas seulement pour marquer des buts. Nous profitons de lui et j’espère que le Real Madrid pourra profiter encore longtemps de lui », déclarait Zinedine Zidane le 22 avril dernier au sujet de Karim Benzema. Ce faisant, le technicien du Real Madrid a affirmé toute sa fierté de voir son compatriote être aussi performant sous ses ordres, tout en affichant son envie de le voir rester le plus longtemps chez les Merengue . Cependant, tandis que son contrat actuel expire le 30 juin 2022, il a plusieurs fois été annoncé que l’avenir de Karim Benzema pouvait s’écrire en pointillés et qu’un éventuel come-back à l’OL n’était pas à écarter.

Une prolongation jusqu’en 2023 pour Karim Benzema