Mercato - OM : Longoria, Sampaoli... Le départ de Thauvin précipité par Eyraud ?

Publié le 8 mai 2021 à 9h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Florian Thauvin va rejoindre les Tigres de Monterrey cet été. Alors que Jorge Sampaoli et Pablo Longoria auraient pu retenir le champion du monde français, leurs plans auraient été plombé par la gestion de ce dossier de Jacques-Henri Eyraud.

L'OM n'a plus que quelques mois pour profiter de la présence de Florian Thauvin. Comme l'ont annoncé les Tigres de Monterrey ce vendredi après-midi, l'attaquant de 28 ans va s'exiler vers le Mexique à l'issue de la saison pour rejoindre le club d'André Pierre-Gignac. Un choix que Florian Thauvin a totalement assumé sur les réseaux sociaux. « Le profil des Tigres, c'est croire que c'est toujours possible. Allez les Tigres. (...) Toujours avec mon coeur et mon affection pour le club et les supporters. (...) Je suis pressé de tous vous rencontrer. (...) Merci beaucoup de votre considération. Je suis heureux et fier d’être un nouveau joueur des Tigres. J’ai hâte d’arriver... vamossss » , a-t-il posté sur Twitter .

La gestion d'Eyraud pointée du doigt par le clan Thauvin ?