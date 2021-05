Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le remplaçant de Zinedine Zidane sera…

Publié le 9 mai 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que Zinedine Zidane pourrait bien connaitre ses derniers moments en tant qu’entraîneur du Real Madrid, la question de sa succession serait déjà claire en interne.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait toutefois ne pas être sur le banc madrilène lors du prochain exercice. Alors que la pression a été énorme tout au long de la saison pour le Français, il pourrait bien dire stop d’ici quelques semaines. Les rumeurs sont de plus en plus nombreuses à propos de l’avenir de Zidane, qui pourrait donc s’écrire loin du Real Madrid. Et pour ce qui est de la Casa Blanca, un nouveau chapitre s’ouvrirait alors avec un nouvel entraîneur. Reste à savoir qui…

Le Real Madrid sait qui il veut !