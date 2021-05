Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces nouvelles révélations dans le dossier Gareth Bale !

Prêté du côté de Tottenham cette saison, Gareth Bale semble revivre depuis l'arrivée de Ryan Mason. Les Spurs ne seraient pas contre garder le Gallois une année de plus. Mais le club londonien va devoir tout reprendre du début dans les négociations.

L’été dernier, Gareth Bale n’était clairement plus désiré par le Real Madrid. N’étant plus du tout utilisé par Zinédine Zidane, le Gallois a très vite dû se trouver un point de chute afin de ne pas perdre en condition physique à l’approche de l’Euro. Ainsi, l’ailier de 31 ans a fait son retour dans son ancien club, Tottenham. Si sa saison a globalement été compliquée sous José Mourinho, Gareth Bale semble de nouveau d’épanouir sous Ryan Mason. Au vu des récentes performances du Gallois, Tottenham ne serait pas contre garder le joueur du Real Madrid une année de plus. Mais cela pourrait s’avérer plus compliqué que prévu.

Retour à la case départ pour Tottenham