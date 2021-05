Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hazard, Mbappé... Le Real Madrid préparerait une opération colossale !

Publié le 8 mai 2021 à 19h45 par La rédaction

Eden Hazard vit des heures compliquées actuellement avec le Real Madrid. Son club qui le jugeait intransférable jusque-là pourrait bien avoir changé d'avis et souhaiterait même l'utiliser comme monnaie d'échange avec des joueurs comme Haaland ou Mbappé.

Arrivé au Real Madrid en l'échange d'environ 160M€ il y a deux saisons maintenant, Eden Hazard peine pour le moment à retrouver son niveau de Chelsea. Rongé par les blessures à répétition, le Belge traverse les rencontres, quand il joue, tel un fantôme. Pire encore, l'ancien joueur des Blues est pointé du doigt suite à une image de lui très joyeux, qui tourne sur les réseaux sociaux après la rencontre face à Chelsea. Protégé et jugé intransférable jusque-là par le Real Madrid, il se pourrait bien que les dirigeants madrilènes aient changé d'avis...

Hazard comme monnaie d'échange ?