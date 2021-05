Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lirola, Balerdi... L'énorme chantier de Longoria !

Publié le 9 mai 2021 à 11h15 par K.V.

Conserver Lirola et Balerdi malgré le montant élevé de leur option d'achat ou anticiper d'éventuels échecs en se lançant dans des recherches pour renforcer la défense de l'OM ? Telle est l'énième mission des dirigeants marseillais en vue du prochain mercato.

Sans réel doute, l'Olympique de Marseille peut d'ores et déjà s'attendre à vivre un mercato estival des plus mouvementés. Nombreux sont les joueurs qui sont annoncés sur le départ. Nombreux aussi sont les joueurs qui ne sont que prêtés, avec option d'achat, et qui pourraient retourner dans leur club respectif au terme de la saison. C'est notamment le cas des défenseurs Leonardo Balerdi et Pol Lirola. Reste à savoir quelle décision les dirigeants de l'OM vont prendre les concernant : lever l'option d'achat ou les laisser filer.

Balerdi et Lirola, stop ou encore ?