Mercato - OM : Une recrue de Longoria prend position pour le mercato !

Publié le 1 mai 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Très proche d’Arkadisuz Milik et Leonardo Balerdi dans le vestiaire de l’OM, Pol Lirola affiche son envie de voir ses deux partenaires rester au club cet été.

C’est un fait, l’OM peut d’ores et déjà s’attendre à un mercato estival 2021 très agité puisqu’un certain nombre de joueurs sont annoncés sur le départ, et notamment ceux qui sont prêtés avec option d’achat. Leonardo Balerdi ainsi qu’Arkadiusz Milik se trouvent dans cette situation, au même titre que Pol Lirola. Et ce dernier, interrogé sur les ondes de RMC Sport, a affiché son envie de rester à l’OM la saison prochaine avec ses deux compères.

« Je veux jouer avec eux la saison prochaine »