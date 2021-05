Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce profil XXL qui a dit non au projet McCourt…

Publié le 1 mai 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Pisté par Jorge Sampaoli pour venir renforcer l’entrejeu de l’OM cet été, Arturo Vidal aurait déjà recalé les dirigeants du projet McCourt.

« Jouer l'Europe c'est plus de matchs, mais c'est surtout une motivation (…) Si on a l'Europe la saison prochaine, l'effectif sera plus étoffé que si on joue uniquement le championnat et la coupe », indiquait Jorge Sampaoli en conférence de presse sur son envie de renforcer l’effectif de l’OM cet été en cas de qualification européenne. Mais quelle recrue serait alors attiré au sein du projet McCourt ? Depuis plusieurs semaines, un vif intérêt de Sampaoli est évoqué pour Arturo Vidal, son ancien protégé en sélection du Chili. Mais l’entraîneur de l’OM est déjà fixé…

Vidal à dit non à l’OM

Comme l’a révélé La Provence vendredi, Arturo Vidal aurait repoussé les sollicitations de l’OM, et ce pour plusieurs raisons. Le milieu de terrain chilien de l’Inter Milan se voit mal rejoindre le club phocéen sans qualification en Ligue des Champions, et surtout l’opération ne l’attire pas sur le plan financier, lui qui perçoit pas moins de 6,5M€ par an en Italie.