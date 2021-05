Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé est interpellé en interne pour son avenir !

Publié le 1 mai 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Désireux de boucler au plus vite la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG, Mauricio Pochettino s’est prononcé sur ce dossier chaud.

Une question revient en boucle dans l’actualité transferts du PSG : Kylian Mbappé restera-t-il dans la capitale cet été, alors qu’il n’aura plus qu’une année de contrat en juin ? Comme le10sport.com vous l’a révélé, l’attaquant français hésite, de peur d’être bloqué pour les années à venir s’il signe un nouveau bail au Parc des Princes. Mais Mauricio Pochettino, l’entraîneur du PSG, a fait passer un message fort à Mbappé vendredi en conférence de presse.

« On fait notre possible pour qu’il reste »