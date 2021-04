Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Adil Aouchiche laisse planer le doute pour son avenir !

Publié le 30 avril 2021 à 23h10 par La rédaction

Arrivé l'été dernier en provenance du PSG, Adil Aouchiche s’est exprimé sur son avenir et une possible prolongation de contrat à l’ASSE.

Adil Aouchiche, formé au PSG, effectue cette année sa première saison sous les couleurs de l’ASSE. 2 buts et 5 passes décisives pour le franco-algérien de 18 ans qui a montré de belles choses pour un premier exercice complet en tant que professionnel. Pourtant sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Verts et annoncé très proche d’une prolongation, Adil Aouchiche a été interrogé sur son avenir et sur un éventuel nouveau contrat qui mettrait fin aux possibles rumeurs de transfert du milieu de terrain.

« Je laisse gérer mon entourage et le club »