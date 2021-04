Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a tranché pour la venue de Kylian Mbappé !

Publié le 30 avril 2021 à 22h45 par H.G.

Alors que le Real Madrid aimerait s’attacher les services de Kylian Mbappé au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, le club madrilène serait également prêt à attendre la fin du contrat de l’international français en juin 2022.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? Cette question occupe l’esprit de bon nombre d’observateurs du PSG au regard de la situation contractuelle de l’attaquant de 22 ans. En effet, faute de prolongation d’ici cet été, celui qui est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022 pourrait être poussé vers la sortie, Paris n’ayant nullement l’intention de prendre le risque de le voir s’en aller librement au terme de son bail. Dans ce contexte, le Real Madrid, annoncé sur les traces de Kylian Mbappé depuis des années, serait disposé à mener une offensive pour le recruter au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Le Real Madrid est prêt à recruter Kylian Mbappé librement en 2022