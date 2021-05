Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme condition posée par Neymar avant sa prolongation ?

Publié le 9 mai 2021 à 10h15 par A.C.

Alors qu’il a tout récemment prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain, Neymar aurait fait une requête à ses dirigeants.

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs mois et, tout comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité sur le10sport.com, Neymar a finalement prolongé avec le Paris Saint-Germain. Désormais, le Brésilien est lié au club de la capitale jusqu’en 2025, alors que son précèdent contrat se terminait dans un peu plus d’un an. Plusieurs médias ont d’ailleurs révélé l’existence d’une année supplémentaire en option, qui pourrait donc permettre à Neymar de rester au PSG jusqu’en juin 2026.

Neymar veut une équipe capable de gagner la Ligue des Champions