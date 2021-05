Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé affiche une certitude pour la suite…

Publié le 9 mai 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que son contrat court jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’est pas encore fixé concernant la suite de sa jeune et déjà riche carrière. Néanmoins, son image importerait fortement.

Les jours passent et l’avenir de Kylian Mbappé n’est pas plus clair. Que ce soit pour les dirigeants du PSG ou pour le champion du monde en personne. En effet, malgré la prolongation de contrat de Neymar, l’attaquant du PSG ne serait pour sa part toujours pas convaincu par le projet sportif parisien pour l’aider à remporter la Ligue des champions. Néanmoins, et alors qu’il est régulièrement annoncé sur le départ pour le Real Madrid cet été, lui et sa famille ne voudraient pas entacher son héritage au club selon Rolland Courbis qui se dit proche du clan Mbappé.

« Une prolongation de quatre ou cinq ans, ce n’est pas envisageable »