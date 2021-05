Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet, Eyraud, McCourt… Le choix de Thauvin est expliqué !

Publié le 9 mai 2021 à 5h30 par T.M.

Cela est désormais officiel, Florian Thauvin quittera l’OM à la fin de la saison pour filer au Mexique et rejoindre les Tigres. Un choix plus qu’étonnant, mais qui s’expliquerait par différentes raisons.

Entre l’OM et Florian Thauvin, l’histoire d’amour prendra donc fin à l’issue de la saison. Alors que le champion du monde était en fin de contrat, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli avaient espoir de le conserver et le prolonger. Mais le joueur de 28 ans en a décidé autrement puisqu’il a fait le choix de filer au Mexique et rejoindre André-Pierre-Gignac aux Tigres. Mais pourquoi un tel choix de la part de Thauvin ? Pour RMC , Florent Germain a dévoilé les différentes raisons en passant par Dimitri Payet, Jacques-Henri Eyraud et même Frank McCourt.

« Il n’a pas été convaincu par le projet sportif de l’OM »