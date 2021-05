Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les dessous du choix complétement inattendu de Thauvin !

Publié le 8 mai 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

C'est officiel depuis vendredi, Florian Thauvin sera un joueur des Tigres de Monterrey la saison prochain. En fin de contrat à l'OM, le Champion du monde 2018 a donc décidé de quitter l'Europe pour tente une nouvelle aventure au Mexique. Plusieurs raisons expliquent ce choix assez inattendu.

En fin de contrat avec l'OM, Florian Thauvin a décidé de ne pas prolonger son bail. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com il y a plus d'un an, le Champion du monde 2018 va donc bel et bien partir libre. Mais alors qu'un défi dans un club européen plus huppé était alors envisagé, Florian Thauvin a finalement décidé de rejoindre André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterrey. Un choix inattendu qui réjouit tout de même l'international français. « Le profil des Tigres, c'est croire que c'est toujours possible. Allez les Tigres. Toujours avec mon cœur et mon affection pour le club et les supporters. Je suis pressé de tous vous rencontrer. (...) Merci beaucoup de votre considération. Je suis heureux et fier d’être un nouveau joueur des Tigres. J’ai hâte d’arriver... vamossss », écrivait-il sur Twitter peu après l'officialisation de sa décision. Un choix qui s'explique de différentes manières.

L'OM a tout tenté pour le conserver

Avant d'accepter l'offre des Tigres, Florian Thauvin a repoussé plusieurs offres à commencer par celle de l'OM. En début d'année, le10sport.com vous révélait le pressing réalisé par Pablo Longoria pour conserver l'international français. Une information confirmée par L'Equipe qui explique que Florian Thauvin a refusé une première offre de prolongation transmise en décembre dernier par l'OM. Finalement, Pablo Longoria est revenu à la charge dans le courant du mois d'avril, poussé par Jorge Sampaoli qui apprécie le profil du Champion du monde. Le président olympien a même fait une belle proposition à Thauvin avec à la clé un contrat de cinq ans assorti d'un salaire annuel estimé à 3M€ net ainsi qu'une prime à la signature. Insuffisant pour rivaliser avec les 5M€ annuels offerts par les Tigres, mais également pour récupérer le temps perdu par Andoni Zubizarreta. L'ancien directeur sportif de l'OM ne s'est jamais réellement attardé sur la situation contractuelle de Florian Thauvin, pas plus que Jacques-Henri Eyraud qui avait alors préféré concentrer ses efforts sur Dimitri Payet. L'ancien Stéphanois a prolongé son contrat jusqu'en juin 2024 l'été dernier avec le statut de Marseillais à vie et la cohabitation entre les deux stars de l'OM ne pouvait plus se poursuivre. Pablo Longoria n'a donc pas réussi à rattraper les erreurs de ses prédécesseurs.

Thauvin n'a jamais reçu l'offre qu'il espérait en Europe