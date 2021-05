Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo et Al-Khelaïfi veulent faire un énorme cadeau à Neymar !

Publié le 9 mai 2021 à 4h45 par T.M.

Ce samedi, Neymar a officiellement prolongé son contrat avec le PSG et désormais, le club de la capitale pourrait s’attaquer à un dossier colossal pour ravir le Brésilien.

Le feuilleton Neymar aura donc pris fin ce samedi. En effet, alors que la presse espagnole avait dernièrement relancé l’idée d’un retour au FC Barcelone, cela ne sera finalement pas le cas. La raison ? Le Brésilien a officiellement prolongé avec le PSG, étant désormais sous contrat jusqu’en 2025. Un soulagement pour Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi et tout le club de la capitale. Mais désormais, il va donc falloir construire autour de Neymar. Et en attendant la réponse de Kylian Mbappé pour son avenir, le PSG aurait une idée derrière la tête.

Reformer le duo Neymar-Messi… au PSG !

Il y a quelques mois, Neymar ne s’en était pas caché, il veut rejouer le plus rapidement possible avec Lionel Messi. Et alors que le Brésilien vient de sceller son avenir au PSG, la reformation de ce duo ne pourra donc se faire que dans la capitale française. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi pourraient d’ailleurs bien répondre au désir de Neymar. En effet, selon les informations d’Alfredo Martinez, la prolongation du Brésilien désormais actée, le PSG voudrait désormais s’attaquer à Messi, qui n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. L’Argentin pourra-t-il alors être séduit par la possibilité de retrouver son ami ? Réponse dans les prochaines semaines.