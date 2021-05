Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros effort sera nécessaire pour Thiago Almada !

Publié le 9 mai 2021 à 12h10 par K.V.

Désireux de renforcer l'effectif de l'OM en vue de la saison prochaine, Pablo Longoria aurait coché le profil de Thiago Almada. Seule ombre au tableau, les exigences de son club actuel.

Pour faire face aux nombreux départs qui se profilent au cours du prochain mercato estival, entre les joueurs en fin de contrat, les départs annoncés et attendus et les prêts arrivant à leur terme, l'Olympique de Marseille n'aurait pas tardé à anticiper cette vague. Pour cela, Pablo Longoria et l'OM auraient notamment coché les noms d'Amine Adli et de Thiago Almada en vue d'un renfort dans l'entrejeu. Concernant ce dernier, considéré en Argentine comme le nouveau Messi, les négociations évolueraient dans le bon sens mais l'OM n'est pas à l'abri d'un échec, notamment en raison de certains différends sur le plan financier.

20M€ pour le prodige ?