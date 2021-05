Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien du PSG pour remplacer Kamara ?

Publié le 9 mai 2021 à 8h45 par T.M.

Cet été, Boubacar Kamara pourrait bien ne pas continuer avec l’OM. Un fait dont on aurait déjà conscience que la Canebière, où la succession du Français serait à l’étude.

Cela a dernièrement été officialisé, Florian Thauvin ne continuera donc pas avec l’OM. Alors que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont tout fait pour retenir le champion du monde et le prolonger, il en a décidé autrement, faisant le choix de filer au Mexique pour rejoindre les Tigres. Toutefois, au Grand dam de l’entraîneur argentin, cela ne devrait pas être le seul gros départ au sein de l’effectif de l’OM cet été. Et au moment, d’évoquer les partants, les regards se tournent notamment vers Boubacar Kamara, sous contrat jusqu’en 2022 avec les Phocéens, et considéré comme le joueur le plus bankable de l’effectif de Sampaoli.

Guendouzi pour remplacer Kamara ?