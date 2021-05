Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse bataille attend Zidane pour cet espoir français !

Publié le 9 mai 2021 à 7h30 par A.D.

Pour pallier le possible départ de Sergio Ramos et/ou de Raphaël Varane, Zinedine Zidane penserait à recruter Jules Koundé. Selon la presse espagnole, le coach du Real Madrid devrait se frotter à des écuries de Premier League pour le défenseur du FC Séville.

Dans une situation compliquée au Real Madrid, Sergio Ramos et Raphaël Varane pourraient prendre le large à l'issue de la saison. D'une part, le capitaine merengue peinerait à s'entendre avec sa direction et aurait de grandes chances de partir librement et gratuitement à la fin de son bail le 30 juin. D'autre part, Raphaël Varane est lié au Real Madrid jusqu'en 2022 et pourrait être poussé vers la sortie cet été car il serait réticent à prolonger. Pour ne pas se retrouver bredouille en cas de départ de Sergio Ramos et/ou de Raphaël Varane cet été, Zinedine Zidane songerait toujours à recruter Jules Koundé selon Marca . Toutefois, le coach du Real Madrid pourrait être soumis à une lourde concurrence pour le défenseur du FC Séville.

Jules Koundé toujours apprécié en Premier League ?