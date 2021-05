Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Messi prendrait un énorme tournant !

Publié le 9 mai 2021 à 1h30 par Th.B.

Pourtant dans le viseur du PSG qui guetterait la moindre ouverture pour le capitaine du FC Barcelone qui est sous contrat jusqu’en juin prochain, Lionel Messi devrait prolonger au Barça comme le journaliste Mohammed Saeed Alkaabi l’a laissé entendre.

Comme il l’avait lui-même fait savoir en septembre dernier à Goal et en décembre au cours de deux interviews accordées à la presse espagnole, Lionel Messi a reconnu avoir communiqué à l’administration Josep Maria Bartomeu, remplacée par celle menée par Joan Laporta en mars 2021, à l’été 2020 sa volonté de quitter le FC Barcelone en rompant son contrat via une clause incluse dans son bail. Finalement, Messi est resté à contrecoeur et a été annoncé au PSG ou à Manchester City pendant l’intégralité de la saison. Marcelo Bechler a même assuré récemment qu’une offre de contrat de deux ans avec une option pour une troisième aurait été formulée par le PSG à son entourage. Une information démentie par L’Équipe qui a pour sa part confié que le PSG restait simplement en embuscade. Néanmoins, le sort pourrait déjà en être jeté.

Vers une prolongation de Lionel Messi ?