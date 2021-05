Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour Donnarumma !

Publié le 8 mai 2021 à 23h15 par A.D.

Malgré la prolongation récente de Keylor Navas, Leonardo penserait toujours à recruter Gianluigi Donnarumma. Alors que la Juventus en pincerait également pour le gardien du Milan AC, Andrea Pirlo a lâché ses vérités sur ce dossier.

Passé par le Milan AC avant de faire son retour au PSG, Leonardo a eu l'occasion de voir Gianluigi Donnarumma à l'oeuvre, et de très près. Lors de son séjour chez les Rossoneri , le directeur sportif du PSG aurait totalement succombé au charme du gardien italien. A tel point que Leonardo voudrait l'attirer vers le club de la capitale depuis de longs mois. Alors que Keylor Navas vient de prolonger son contrat avec le PSG, le dirigeant parisien n'en démordrait toujours pas pour Gianluigi Donnarumma. En effet, comme l'a indiqué ESPN dernièrement, Leonardo surveillerait toujours le portier du Milan AC, qui sera libre de tout contrat le 30 juin. Et alors que la Juventus serait également dans le coup pour Gianluigi Donnarumma, Andrea Pirlo s'est prononcé sur ce dossier.

«Je le considère comme l'un des cinq meilleurs gardiens de but du monde»