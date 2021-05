Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo aurait fixé une grosse condition pour son avenir !

Publié le 8 mai 2021 à 22h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus dès cet été et, pourquoi pas, rejoindre le PSG. Alors qu'il serait maître de son destin, CR7 devrait rester chez les Bianconeri en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Arrivé à l'été 2018 à la Juventus, Cristiano Ronaldo n'a plus qu'une année de contrat avec le club turinois. En effet, le bail de CR7 expirera le 30 juin 2022. Alors que la Juve connaît un exercice plus que délicat, Cristiano Ronaldo pourrait ne pas aller au bout de son engagement avec les Bianconeri et faire ses valises dès la prochaine fenêtre de transferts. Et à en croire la presse italienne, la star portugaise de 36 ans aurait déjà fixé ses conditions pour rester à la Juventus.

L'avenir de CR7 dicté par la Ligue des Champions ?