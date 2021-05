Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a fait un énorme sacrifice pour rester à Paris !

Publié le 8 mai 2021 à 20h10 par D.M.

C'est officiel, Neymar a prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2025. Pour rester à Paris, le joueur brésilien a accepté de baisser son salaire.

Le 10 Sport vous avait révélé en exclusivité le 8 avril dernier la prolongation imminente de Neymar au PSG. Et ce samedi, le club parisien a officialisé cet accord, mettant fin aux rumeurs sur un possible retour du joueur au FC Barcelone. L’attaquant brésilien, désormais lié au club parisien jusqu’en 2025, a affiché sa joie après avoir signé son nouveau contrat. « Je suis très heureux, très heureux de prolonger avec Paris. La vérité, c’est que je suis très heureux de rester de nombreuses années ici, de participer au projet du club, d’y gagner des titres, de réaliser notre plus grand rêve qui est la Ligue des champions. Je suis donc heureux de rester au club, de faire partie de son histoire et de prolonger mon contrat » a confié Neymar au média du club. Et pour rester à Paris, l’ancien du Barça n’a pas hésité à baisser son salaire.

Neymar a accepté de baisser son salaire