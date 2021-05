Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie très forte de Pochettino sur la prolongation de Neymar !

Publié le 8 mai 2021 à 16h15 par La rédaction

C'est officiel, Neymar a prolongé avec le PSG jusqu'en 2025 ce samedi. Présent en conférence de presse avant la rencontre face à Rennes, Mauricio Pochettino a réagit à la nouvelle concernant la star brésilienne.

Alors que la prolongation de Neymar au PSG était annoncée depuis plusieurs semaines, celle-ci est enfin intervenue. Le Brésilien est désormais lié au club jusqu'en juin 2025 et devrait toucher environ 30M€ par an. Cette nouvelle intervient au bon moment pour les supporters du PSG qui restaient sur leur faim après l'échec en Ligue des Champions face à Manchester City. De quoi leur redonner du baume au cœur avant d'attaquer la fin de saison qui s'annonce passionnante entre la lutte pour le titre et une Coupe de France à aller chercher.

«Toute la famille du PSG est heureuse de la prolongation de Neymar»