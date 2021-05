Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a lancé un chantier totalement inattendu !

Publié le 7 mai 2021 à 19h30 par Dan Marciano mis à jour le 7 mai 2021 à 19h32

Malgré la prolongation de Keylor Navas, le PSG souhaiterait recruter un gardien de but à l'intersaison. Gianluigi Donnarumma (Milan AC), David de Gea (Manchester United) ou encore Emil Audero (Sampdoria) sont annoncés dans le viseur de Leonardo.

Au PSG, la hiérarchie au poste de gardien de but est clairement établie. Recruté contre un chèque de 15M€ en 2019, Keylor Navas est intouchable. Auteur de grandes performances cette saison, l’ancien portier du Real Madrid est l’une des valeurs sûres du club parisien, qui n’a pas hésité à lui faire signer un nouveau contrat. Désormais lié au PSG jusqu’en 2024, Navas avait aussi vu Leonardo s’attacher définitivement les services de Sergio Rico lors du dernier mercato estival. Le directeur sportif du club parisien avait également décidé d’enrôler Alexandre Letellier et de prêter Alphonse Areola et Garissone Innocent à Fulham et à Caen. Malgré cette densité au poste de gardien de but, le PSG envisagerait de mettre la main sur un portier lors du prochain mercato, et aurait activé plusieurs pistes prestigieuses.

Le dossier Donnarumma toujours ouvert

Depuis de nombreux mois, la presse italienne évoque un intérêt du PSG pour Gianluigi Donnarrumma. Passé par le Milan AC, Leonardo apprécie le profil de l’international italien, sous contrat jusqu’en juin prochain avec la formation rossonera et qui ne parvient pas à trouver un accord avec ses dirigeants. Les deux parties discutent depuis plusieurs mois, mais un désaccord subsiste sur le salaire. Une situation qui n’a pas échappé au PSG, qui, malgré la prolongation de Keylor Navas, continue de suivre la situation de Donnarumma. Selon ESPN, Leonardo garde un œil sur le portier milanais, courtisé aussi par des équipes de Premier League, de Liga et la Juventus. Les prochaines semaines seront décisives dans ce dossier, que suit de près le PSG. Mais Donnarumma ne serait pas le seul joueur italien suivi par les dirigeants de la capitale.

Audero et De Gea aussi ciblés