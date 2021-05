Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une réponse cash pour Lewandowski !

Publié le 7 mai 2021 à 18h30 par Th.B. mis à jour le 7 mai 2021 à 18h33

À en croire ESPN, le PSG serait susceptible de se laisser tenter par l’option Robert Lewandowski si Kylian Mbappé venait à quitter le Paris Saint-Germain à l’intersaison. Néanmoins, un départ de l’insatiable buteur du Bayern Munich ne serait pas dans les plans de la direction bavaroise, pour le moment...

Malgré ses 32 printemps, Robert Lewandowski fait partie des meilleurs avant-centres du monde. Et bien qu’il soufflera sa 33ème bougie en août prochain, le profil de l’attaquant polonais qui fait les beaux jours du Bayern Munich où il est lié jusqu’en juin 2023, serait particulièrement apprécié sur le marché des transferts. Du côté du PSG, le comité de direction étant toujours dans le flou quant à la continuité ou non de Kylian Mbappé, on estimerait qu’il serait un bon compromis à un éventuel départ du jeune champion du monde tricolore. Cependant, au vu de sa valeur marchande de 60M€, il y aurait du beau monde dans le dossier Lewandowski selon ESPN . Hormis le PSG, Chelsea, Manchester United ou encore Manchester City seraient sur les rangs, les trois grands noms de Premier League auraient d’ailleurs la préférence du principal intéressé. En cas de départ du Bayern Munich, Lewandowski serait en effet susceptible de porter son choix sur le championnat anglais plutôt que sur le PSG ou une autre équipe européenne. Néanmoins, la concurrence ne serait pas l’unique obstacle du Paris Saint-Germain dans l’opération Robert Lewandowski.

Le Bayern Munich ferme la porte pour cet été…

D’après Sport1 , Pini Zahavi sonderait le marché dans l’optique de trouver un point de chute à Robert Lewandowski. En effet, l’agent du Polonais serait prêt à mettre les voiles et se serait entretenu avec le comité de direction du Bayern Munich dans l’optique de savoir si son départ engendrerait une gêne ou un problème de leur part. Le comité de direction du Bayern ne compterait pas se séparer de Lewandowski et aurait fait savoir à Pini Zahavi que les dirigeants comptaient voir l’attaquant rester en Bavière.

…mais Pini Zahavi préparerait le départ de Lewandowski pour 2022 !