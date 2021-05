Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Un premier renfort débarque à Marseille !

Publié le 7 mai 2021 à 16h39 par La rédaction

Ce vendredi, Jacques Cardoze est passé par son compte Twitter pour annoncer sa nomination à la direction de la communication de l’OM comme pressenti par L’Équipe ces derniers jours.