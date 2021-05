Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée imminente de… Sergio Ramos ?

Publié le 8 mai 2021 à 21h15 par Th.B.

Courtisé depuis quelque temps par le PSG alors qu’il pourrait être libre de tout contrat s’il ne prolongeait pas au Real Madrid, Sergio Ramos se rapprocherait beaucoup du Paris Saint-Germain.

Et si Sergio Ramos quittait le Real Madrid à l’issue de la saison, soit à l’expiration de son contrat ? Alors que rien ne laisse entendre que le capitaine du club merengue prolongera à en croire la presse ibérique et les derniers bruits de couloirs, l’expérimenté défenseur central espagnol pourrait rejoindre le PSG. Depuis plusieurs mois, le nom de Ramos est lié au PSG, alors qu’en parallèle, Leonardo chercherait à recruter un défenseur dans l’optique d’enfin combler le vide laissé par le départ de Thiago Silva.

Ça chaufferait entre Sergio Ramos et le PSG !

Ce samedi, Sergio Ramos a félicité Neymar pour sa prolongation de contrat au PSG jusqu’en juin 2025 dans la section commentaires de la publication du Brésilien sur Instagram. De quoi ajouter de l’huile sur le feu sur la potentielle venue de Ramos au PSG. Et le journaliste qatari Mohammed Saeed Alkaabi, qui avait notamment annoncé la prolongation de contrat de Neymar a subtilement indiqué sur son compte Twitter que Sergio Ramos allait signer au PSG en mettant les couleurs rouges et bleues du PSG, un contrat et un sablier, faisant comprendre que cette opération est dans les tuyaux. Reste à savoir si Ramos débarquera bel et bien au Paris Saint-Germain à présent.