Mercato - Real Madrid : Cette énorme bombe sur l'avenir de Zidane !

Publié le 9 mai 2021 à 3h45 par A.M.

Présent en conférence de presse, Zinedine Zidane a laissé planer le doute sur son avenir et devrait trancher en fin de saison. Mais un départ n'est pas à exclure.

La menace d'une saison blanche plane du côté du Real Madrid, éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par Chelsea et qui est à la lutte avec l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone dans la course au titre en Liga. Une situation qui fragilise la position de Zinedine Zidane qui devrait trancher pour son avenir à l'issue de la saison comme l'explique Fabrizio Romano.

Zidane laisse planer le doute sur son avenir

Et le technicien français a lâché une réponse assez troublante concernant son avenir à l'occasion de son passage en conférence de presse : « Nous allons terminer la saison. Ce que je peux dire, c’est que je vais faciliter les choses pour le club parce qu’il m’a toujours tout donné. Je vais rendre les choses très faciles. Mais pour l’instant, l’objectif est les quatre matchs qui restent et bien terminer la saison. C’est ce qui m’occupe. Le reste n’est que du blabla. »