Mercato - Real Madrid : La menace se confirme pour Varane !

Publié le 8 mai 2021 à 21h10 par La rédaction

Alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat, Raphaël Varane arrive à un tournant de sa carrière. Va-t-il décider de prolonger ou bien de quitter le Real Madrid après 10 ans passé chez les Merengue ? En cas de départ, le champion du monde serait suivi par Manchester United...

Après dix saisons passées au Real Madrid, Raphaël Varane va-t-il quitter le club ? À un an du terme de son contrat, le champion du monde vit des heures compliquées avec la Casa Blanca . Actuellement blessé, difficile d'imaginer ce qui se passe dans la tête du défenseur central français. Entre l'incertitude autour de son avenir et ses performances en dents de scie tout au long de la saison, faut-il craindre un manque de prétendant pour le futur du joueur formé à Lens ? Pas sûr visiblement...

Manchester United sur le coup