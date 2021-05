Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sait à quoi s’en tenir pour Thiago Almada !

Publié le 8 mai 2021 à 15h10 par La rédaction

Alors que Florian Thauvin vient tout juste d'être officialisé du côté des Tigres, Pablo Longoria serait sur le point de s'attacher les services de son remplaçant en la personne de Thiago Almada. Mais le prix du joueur pourrait poser problème à l'OM.

C’est désormais officiel, l’OM va devoir faire face au départ de Florian Thauvin, qui s’envolera libre de tout contrat au Mexique vers les Tigres de Monterrey. Ainsi, Pablo Longoria s’est démené pour trouver le remplaçant idéal de l’international tricolore. Et la priorité se nommerait Thiago Almada. Les négociations semblent même très avancées entre le club phocéen et le joueur puisque le milieu de 20 ans aurait donné son accord à la formation olympienne selon les informations de RMC Sport . Ne manque plus qu’une entente entre l'équipe argentine, le Velez Sarsfield, et l’OM. Néanmoins, cette tâche pourrait être plus compliquée.

Le montant demandé pour Almada pourrait poser problème