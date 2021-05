Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud, Longoria... La grosse annonce de McCourt en coulisses !

Publié le 8 mai 2021 à 13h10 par A.M.

Alors que certains supporters de l'OM s'inquiètent du fait que Jacques-Henri Eyraud ait toujours un poste au sein du club, Frank McCourt a tenu à les rassurer.

Il y a deux mois, Frank McCourt débarquait à Marseille pour annoncer de gros changements en interne. En effet, le propriétaire de l'OM a annoncé le remplacement de Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria à la présidence du club phocéen. Un soulagement pour le supporters marseillais qui ne supportaient plus l'Orléanais et qui, au contraire, apprécient grandement le dirigeant espagnol qui était jusque-là head of football de l'OM. Toutefois, la nomination d'Eyraud au poste de vice-président du conseil de surveillance a laissé planer le doute sur son vrai rôle.

McCourt l'assure, le patron c'est Longoria