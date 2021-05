Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La nouvelle sortie fracassante de McCourt sur la vente de l'OM !

Publié le 8 mai 2021 à 10h10 par A.M.

A l'occasion d'une réunion avec les supporters de l'OM, Frank McCourt a de nouveau répété qu'il n'avait aucune intention de vendre le de club phocéen.

Les rumeurs concernant la vente de l'Olympique de Marseille se font de plus en plus pressantes malgré les nombreux démentis. Le dernier en date vient directement de Pablo Longoria. « La question d’une vente, depuis janvier, McCourt a dit qu’il ne vendait pas le club. Il a communiqué dans différents entretiens que le club n’était pas en vente. Il a dit aux supporters que le club n’est pas en vente. Dans mes discussions avec lui, on parle du futur. Il y a des intérêts des gens pour nous déstabiliser. Pour le moment, le club n’est pas en vente », confiait le président de l'OM en conférence de presse.

McCourt a une nouvelle fois démenti les rumeurs de vente