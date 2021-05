Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Bin Talal lâche une bombe sur la vente de l'OM !

Publié le 5 mai 2021 à 9h10 par A.M.

Fils du prince saoudien Al Waleed Bin Talal, régulièrement annoncé proche du rachat de l'OM, Khaled Al Waleed a fermement démenti les rumeurs concernant la vente du club phocéen.

Depuis plusieurs semaines désormais, la vente de l'OM est au cœur des discussions à Marseille, et un nom revient avec insistance, celui d'Al Waleed Bin Talal. Selon les informations de Thibaud Vézirian, le prince saoudien est même tombé d'accord avec Frank McCourt afin de racheter le club phocéen via sa holding. Tout serait bouclé et l'officialisation serait imminente. Cependant, du côté de l'OM, Frank McCourt et plus récemment Pablo Longoria, ne cessent de démentir ces rumeurs. Mais cette fois-ci, le démenti vient de l'entourage même d'Al Waleed Bin Talal.

«Ce n’est qu’une rumeur, ce n’est pas vrai»