Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli prépare déjà le départ… de Boubacar Kamara !

Publié le 5 mai 2021 à 5h30 par T.M.

Cet été, Boubacar Kamara pourrait bien quitter l’OM. Face à cela, Jorge Sampaoli agirait d’ores et déjà en conséquence.

Si Pablo Longoria a encore espoir de prolonger et conserver Boubacar Kamara, cela pourrait être compliqué. En effet, le milieu de terrain de l’OM est le joueur le plus bankable du club et cela devrait être difficile de dire non à une grosse proposition qui risque d’arriver cet été en l’état actuel des choses. Ainsi, l’avenir de Kamara pourrait s’écrire loin de l’OM et cela laissera alors un gros vide devant la défense marseillaise. Une grosse perte pour Jorge Sampaoli qui voudrait la pallier en frappant un gros coup.

« Sampaoli aimerait recruter un numéro 6 de gros calibre »