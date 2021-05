Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thiago Almada sort du silence concernant l'OM !

Publié le 9 mai 2021 à 14h15 par La rédaction

En vue du prochain mercato estival, l'OM se chercherait du renfort. Ainsi, Thiago Almada figurerait sur la liste de Pablo Longoria et les négociations avanceraient dans le bon sens. Le jeune joueur argentin a d'ailleurs tenu à répondre aux rumeurs l'envoyant en Ligue 1.

Le prochain mercato estival s’annonce mouvementé à l’OM. Alors que Pablo Longoria devra faire face au départ de Florian Thauvin, qui quittera le club libre de tout contrat pour rejoindre les Tigres d’André-Pierre Gignac, le président du club phocéen multiplierait les pistes pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Plusieurs noms sont déjà sur sa liste comme ceux d’Amine Adli ou encore d’Arturo Vidal. Mais un dossier semble très proche de se conclure. En effet, Thiago Almada semble se rapprocher de plus en plus de la formation olympienne. Les négociations avanceraient dans le bon sens selon les récentes informations de RMC Sport . Le jeune joueur argentin s'est d'ailleurs exprimé sur ces échos l'envoyant vers la Ligue 1.

« J’essaie de rester calme »