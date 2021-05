Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s'agite pour l'avenir de Valère Germain !

Publié le 9 mai 2021 à 13h10 par K.V.

Alors qu'il arrive en fin de contrat à l’Olympique de Marseille, Valère Germain est des plus courtisés.

Depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l'Olympique de Marseille, Valère Germain n'a plus disputé la moindre minute. Un départ semble inévitable pour l'attaquant de l'OM, d'autant plus qu'il arrive au terme de son contrat, qui expire en juin prochain. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent. Sur le10sport.com, nous vous avons notamment expliqué que Germain plait au Celta Vigo, mais également à la Sampdoria. Mais d'autres pistes pourraient également naître pour le futur ex-attaquant de l'OM.

Un contrat exorbitant pour Germain ?