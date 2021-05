Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ à 1,5M€ bientôt réglé par Longoria !

Publié le 10 mai 2021 à 8h30 par T.M.

Un grand renouvellement se prépare à l’OM cet été et plusieurs joueurs devraient être vendus parmi lesquels Hiroki Sakai.

Cet hiver, l’OM s’est offert Pol Lirola, prêté avec option d’achat par la Fiorentina. Et l’Espagnol n’aura pas mis longtemps avant de s’imposer sur la Canebière, devenant aujourd’hui l’un des joueurs clés du schéma de Jorge Sampaoli. D’ailleurs, l’Argentin souhaite conserver Lirola et cet été, Pablo Longoria tentera de négocier avec la Viola pour faire baisser l’option d’achat de 12M€. Le latéral de 23 ans pourrait alors rester sur la Canebière, ce qui bloquerait un peu plus Hiroki Sakai. Et finalement, l’avenir du Japonais pourrait s’écrire loin de l’OM.

Direction le Japon