Mercato - OM : Mondial, retraite… Le plan de Steve Mandanda se précise !

Publié le 10 mai 2021 à 6h30 par Th.B.

Ayant pourtant récemment fait savoir qu’il ne songeait pas spécialement à la retraite, Steve Mandanda aurait tenu un discours bien différent à ses dirigeants l’été dernier.

« Je ne me donne pas de limite, mais lorsque ce sera le moment, il va falloir arrêter. Après ce n’est pas une question que je me pose aujourd’hui. Je sais que le plus grande de ma carrière est dernière moi, mais pour l’instant je profite un maximum et on verra bien comment ça va se passer dans les années à venir ». Au cours d’un entretien vidéo accordé à beIN SPORTS vendredi soir, Steve Mandanda a clairement fait comprendre que son départ à la retraite n’était pas spécialement prévu pour maintenant. Cependant, et bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2024 à l’OM, le champion du monde qui a récemment soufflé sa 36ème bougie pourrait décider de partir par la grande porte après le Mondial 2022.

Une retraite après le Mondial ?