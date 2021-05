Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne retiendra pas cette star de Pochettino, mais…

Publié le 10 mai 2021 à 4h45 par T.M.

Entre le PSG et Mauro Icardi, l’heure du divorce pourrait bien avoir sonné. Pour autant, l’Argentin ne sera pas bradé.

A l’été 2019, le PSG et Leonardo réalisaient un très joli coup en accueillant Mauro Icardi, prêté par l’Inter Milan. Un prêt qui s’est transformé en transfert définitif l’été dernier après avoir lâché près de 50M€ pour l’Argentin. Un investissement que pourrait bien regretter aujourd’hui le club de la capitale. En effet, cette saison, Icardi s’est montré décevant et cela pourrait bien lui coûter sa place dans l’effectif de Mauricio Pochettino. Malgré l’arrivée de l’entraîneur argentin, le natif Rosario pourrait ne pas s’éterniser au PSG.

Un transfert à 55M€ ?