Mercato - PSG : Le départ de Mauro Icardi se précise !

Publié le 9 mai 2021 à 16h45 par La rédaction

Après une deuxième saison compliquée au PSG, Mauro Icardi pourrait quitter le club de la capitale cet été. Les intérêts de l'AS Roma et de la Juventus sembleraient se confirmer, et l'Argentin n'y serait pas insensible.

En vue de cet été, Leonardo voit plusieurs dossiers s’empiler sur son bureau. Alors qu’il cherche à trouver du renfort à Mauricio Pochettino pour la saison prochaine, le directeur sportif parisien pourrait voir quelques joueurs quitter le club à la fin de la saison. Mauro Icardi figurerait ainsi sur la liste des potentiels départs. L’Argentin connaît un exercice 2020-2021 plus compliqué que le précédent. Son rendement a quelque peu déçu les dirigeants du club de la capitale. Par conséquent, quelques cadors européens se seraient penchés sur le dossier de Mauro Icardi, dont l’AS Rome et la Juventus.

La Juve et la Roma suivent bien le dossier de Mauro Icardi