Mercato - Barcelone : Le Barça a son plan B pour Haaland !

A la recherche d’un buteur cet été, le FC Barcelone va tout faire pour recruter Erling Braut Haaland. Mais si tel n’était finalement pas le cas, les Blaugrana ne manqueraient pas d’idées.

N’ayant pas réussi à remplacer Luis Suarez l’été dernier, le FC Barcelone va tout faire pour résoudre cela cet été. Et alors que l’opportunité Neymar avait quelque peu chamboulé les plans des Blaugrana, le Brésilien, qui a prolongé avec le PSG, est donc désormais inatteignable. Ainsi, comme l’explique Sport , face à cela, le Barça va désormais concentrer tous ses efforts sur sa priorité, à savoir Erling Braut Haaland. Toutefois, alors que le Norvégien est encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, le recruter ne sera pas simple puisqu’il faudra compter une grosse somme d’argent. Et étant donné que les finances de Barcelone ne suivent pas forcément, Joan Laporta pourrait bien devoir changer ses plans.

Lautaro Martinez, l’option de secours !