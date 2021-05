Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Haaland totalement relancé à cause de Neymar !

Publié le 9 mai 2021 à 14h00 par T.M.

Ayant finalement vu Neymar prolonger avec le PSG, le FC Barcelone doit rechanger ses plans pour cet été. Et la priorité de Joan Laporta serait désormais très claire.

Ces dernières semaines, le FC Barcelone avait repris espoir concernant un retour de Neymar. Selon les informations de RAC1 , le club catalan avait d’ailleurs rencontré le joueur du PSG le mois dernier, l’occasion pour le Brésilien de faire part de son envie de revenir au Barça. Toutefois, cela n’aura finalement pas lieu. En effet, ce samedi, ce que tout le monde attendait a été annoncé : la prolongation de Neymar au PSG. Désormais, le joueur de 29 ans est lié jusqu’en 2025 avec le club de la capitale. De quoi énerver le Barça, qui veut désormais passer à autre chose.

Haaland à défaut de Neymar !