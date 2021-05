Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est à fond pour cette pépite de Ligue 2 !

Publié le 9 mai 2021 à 15h15 par K.V.

Alors qu'un éventuel accord a été évoqué entre l'OM et Amine Adli, le jeune milieu de terrain de Toulouse, rien ne serait fait pour le moment. Mais Pablo Longoria ne semble pas prêt de lâcher l'affaire.

Morgan Sanson ayant rejoint Aston Villa l'hiver dernier, les prêts d'Olivier Ntcham (Celtic) et de Michaël Cuisance (Bayern Munich), qui ne seront pas conservés, arrivant à leur fin, Pablo Longoria et l'Olympique de Marseille vont obligatoirement devoir renforcer le milieu de terrain au prochain mercato. C'est pourquoi l'OM aurait coché quelques noms qui pourraient correspondre au profil recherché. Parmi eux se trouve celui d'Amine Adli. Auteur d'une belle saison en Ligue 2, le jeune joueur est notamment suivi par la plupart des meilleurs clubs français. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OGC Nice et le LOSC sont notamment dans le coup. Malgré cela et malgré le fait que le camp d'Amine Adli n'ait pas encore pris de décision, Pablo Longoria ne compte pas se laisser faire.

Longoria ne lâche pas Adli !