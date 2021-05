Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme vague de départs se prépare à l'OM !

Publié le 9 mai 2021 à 13h30 par K.V.

Nombreux sont les contrats et les prêts qui arrivent à leur terme du côté de l'Olympique de Marseille qui va sans aucun doute devoir faire face à de nombreux départs au cours de la prochaine fenêtre de mercato.

À l'instar de Florian Thauvin, qui arrive au terme de son contrat le liant à l'Olympique de Marseille et qui va quitter le club librement pour prendre la direction du club mexicain des Tigres de Monterrey, nombreux sont les joueurs qui vont prendre un nouveau départ au cours du prochain mercato estival. De quoi permettre à Pablo Longoria, Jorge Sampaoli et plus globalement à l'OM de repartir sur une feuille blanche. Le technicien argentin, arrivé fin février, a déjà les idées claires concernant son futur effectif. Alors qu'il a pu évaluer les forces en présence, Sampaoli a déjà fixé ses volontés, lui qui ne souhaite pas conserver plusieurs joueurs pour la saison prochaine et ce, à tous les postes. D'Olivier Ntcham à Valère Germain en passant par Michaël Cuisance, retour sur les départs à prévoir du côté de l'OM.

Les fins de contrat vers d'autres horizons !

Ce coup de balai colossal devrait débuter par les joueurs en fin de contrat. À commencer par un certain Valère Germain, qui a récemment confirmé son départ de l'OM et qui attire les convoitises, notamment à l'étranger. Selon La Provence , un club espagnol lui aurait proposé un contrat avec un salaire au rabais alors qu'un club exotique lui aurait fait une proposition mirobolante. Son départ semble presque acté et devrait être suivi par celui de Yohann Pelé qui, à 38 ans, pourrait partir à la retraite, ainsi que celui de Yuto Nagatomo, qui devrait chercher une nouvelle pige. Sans oublier que Christopher Rocchia et Saîf-Eddine Khaoui devraient également se retrouver sur le marché des transferts, à la recherche d'un nouveau défi. En bref, tout un tas de départs qui pourraient permettre à l'OM d'alléger un tant soit peu sa masse salariale et de se pencher sur les dossiers d'éventuels renforts.

Ntcham, Cuisance, Lirola, Balerdi... après un prêt, retour à l'envoyeur ?

Pour différentes raisons, l'Olympique de Marseille pourrait également laisser filer quelques joueurs qui sont actuellement prêtés. Olivier Ntcham ne devrait pas être conservé par le club phocéen à l'issue de la saison, lui qui n'est jamais vraiment parvenu à s'imposer depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM. Heureusement pour le milieu de terrain français, John Kennedy, entraîneur du Celtic Glasgow, semble toujours compter sur lui. Un constat qui s'applique également pour Michaël Cuisance, cédé par le Bayern Munich, qui n'a absolument pas convaincu les dirigeants et qui ne sera pas conservé. En ce qui concerne les défenseurs Pol Lirola et Leonardo Balerdi, qui se sont imposés comme des cadres sous Sampaoli, les conserver serait une priorité mais, pour cela, Pablo Longoria devra trouver un accord avec la Fiorentina et le Borussia Dortmund afin de baisser les options d'achat respectivement fixées à 12 et 14M€. Sans oublier les cas Arkadiusz Milik, annoncé sur le départ malgré un prêt de 18 mois, et Dario Benedetto, qui pourrait quitter l'OM cet été. C'est un véritable chantier qui s'annonce.