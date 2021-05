Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation fracassante sur le retour de Serge Aurier !

Publié le 9 mai 2021 à 12h15 par A.C.

Ancien du Paris Saint-Germain désormais à Tottenham, Serge Aurier serait une des pistes actuellement étudiées par Leonardo.

Comme l’année dernière, Alessandro Florenzi a été prêté et comme l’année dernière, il devrait retourner à l’AS Roma. Le latéral droit ne semble en effet pas avoir convaincu Leonardo et le Paris Saint-Germain. La Gazzetta dello Sport a frappé en premier, révélant que Leonardo aurait décidé de ne pas lever l’option d’achat de 9M€ de Florenzi. Une information confirmée par la suite par plusieurs médias français comme étrangers, avec le PSG qui a commencé à travailler sur d’autres latéraux droit pour la saison prochaine.

Au PSG, on ne semble pas être tous d’accord pour Aurier