Mercato - PSG : Mbappé, Pochettino… Les effets d’une arrivée de Sergio Ramos !

9 mai 2021

Annoncé depuis plusieurs semaines déjà, l’intérêt du PSG pour Sergio Ramos est en train de se confirmer. Et si cela venait à se concrétiser, l’arrivée de l’Espagnol pourrait avoir différentes conséquences. Et pas des moindres pour le PSG.

L’été dernier, le PSG a vu Thiago Silva filer à Chelsea au terme de son contrat. Un départ très important que Leonardo n’a toujours pas réussi à palier. Mais cela pourrait être fait d’ici quelques semaines, lors du mercato estival. Et pour cela, le directeur sportif parisien pourrait même frapper très fort, ciblant ni plus ni moins que Sergio Ramos. A 35 ans, le capitale du Real Madrid est en fin de contrat et pour le moment, cela bloque avec Florentino Pérez, son président, concernant les termes d’un futur contrat. Possiblement libre cet été, Sergio Ramos est donc une grosse affaire à saisir et Leonardo l’aurait bien identifié. Ainsi, alors qu’un intérêt du PSG pour l’Espagnol est annoncé depuis plusieurs semaines, Parisfans est venu confirmer cette tendance, annonçant même une première offre des Parisiens pour Sergio Ramos. Ainsi, un contrat serait entre les mains du joueur de Zinedine Zidane, qui pourrait avoir l’occasion de s’engager pour 2 ans avec le PSG, tout en percevant un salaire annuel brut de 10M€, ainsi que différentes primes.

Recruter Ramos… pour conserver Mbappé ?

Avec l’arrivée de Sergio Ramos, le PSG pourrait frapper un gros coup cet été. Et de ce fait, un message fort pourrait être envoyé à Kylian Mbappé. En effet, alors que l’international français hésite toujours du choix à faire pour la suite de sa carrière, il aimerait notamment avoir des garanties concernant le futur projet du PSG et attendrait des renforts de poids pour la saison prochaine et ainsi ambitionner d’enfin remporter la Ligue des Champions. Et nul doute qu’avec une arrivée de Sergio Ramos, Kylian Mbappé aura ce qu’il espère. Ainsi, comme l’explique Parisfans , recruter le défenseur du Real Madrid aurait bien pour but de donner ces garanties au joyau de 22 ans. De quoi le convaincre définitivement de rester au PSG ?

Un nouveau visage pour le PSG avec Sergio Ramos !

Comme l’explique également le média français, le renfort de Sergio Ramos devrait également avoir un impact immédiat sur le schéma de Mauricio Pochettino. Actuellement, en défense centrale, le PSG peut compter sur Marquinhos et Presnel Kimpembe. Mais comment intégrer l’Espagnol sans sortir le Brésilien ou le Français, aujourd’hui indiscutables ? La réponse serait simple puisque Pochettino pourrait alors passer dans un schéma à 3 défenseurs centraux, ce qui permettrait alors de libérer les latéraux et permettre ainsi qu’ils se projettent plus vers l’avant.