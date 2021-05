Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda prêt à prendre une décision tonitruante pour son avenir ?

Publié le 9 mai 2021 à 19h15 par T.M.

L’été dernier, Steve Mandanda prolongeait jusqu’en 2024 avec l’OM. Toutefois, le champion du monde pourrait ne pas aller jusque là avec le club phocéen. Explications.

Du côté de l’OM, l’arrivée de Jorge Sampaoli pourrait bien tout chambouler pour Steve Mandanda. Actuellement, l’international français est le numéro 1 incontesté sur la Canebière, un statut qui pourrait être remis en question dès cet été. En effet, Pablo Longoria recherche un nouveau portier, plus jeune et en adéquation aux idées de jeu de Sampaoli. Ainsi, un numéro 1 bis pourrait être recruté et mis en concurrence avec Mandanda, aux côtés duquel il pourrait apprendre avant de le remplacer à moyen terme. Mais visiblement, cette passation de pouvoirs dans les buts de l’OM pourrait être plus rapide que prévu.

Un départ… dès 2022 ?